Airnbnb wächst in der Schweiz rasant

In den vergangenen zwölf Monaten mieteten mehr als 900'000 Gäste hierzulande eine Unterkunft über Airbnb. Damit hat sich die Zahl der Gäste in den letzten drei Jahren in etwa verdreifacht.Die Bedeutung des Sharing Economy-Anbieters für den hiesigen Tourismusmarkt nimmt auch in ländlichen Gebieten zu. Gastgeber in Orten fernab der grossen Städte verzeichneten bei denGästeankünften einen doppelt so starken Zuwachs wie diejenigen in den Zentren, wie aus dem Reisebericht Schweiz 2018 von Airbnb hervorgeht.Auf der Plattform finden sich nicht mehr nur Privatwohnungen, sondern vermehrt auch Bed & Breakfasts oder kleinere Hotels.Damit zeigt sich, dass Airbnb im Schweizer Tourismus kein Nischenangebot mehr bildet. (sda/mag)