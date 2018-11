Salt: mehr Kunden, weniger Umsatz und Gewinn

Salt hat im dritten Quartal des laufenden Jahres einen geringeren Umsatz und Betriebsgewinn verbucht. Die Zahl der Abonnenten konnte indes gesteigert werden.Die Einnahmen insgesamt sanken um 2,6 Prozent auf 262,4 Millionen Franken, wie das Unternehmen mitteilt. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) sank um 4,1 Prozent auf 127,0 Millionen Franken. Die entsprechende Marge ging auf 48,4 von 49,1 Prozent zurück. Der Rückgang sei hauptsächlich auf positive Effekte aus Roaming-Wholesale-Entschädigungen in der Vorjahresperiode zurückzuführen.ImBereich Mobilfunk seien 11'100 zusätzliche Postpaid-Kunden gewonnen worden, was einem Wachstum von 3,9 Prozent entspricht, hiess es weiter. Per Ende des Berichtzeitraums belief sich die Gesamtzahl der Abonnenten auf 1,24 Millionen. Die annualisierte Kündigungsrate sei mit 16 Prozent weiterhin auf einem "erfreulich tiefen Niveau".Das Unternehmen hat bis Ende September 127,2 Millionen Franken in das Mobilnetz und die Glasfaserinfrastruktur investiert. Es sei zudem ein Upgrade des Netzwerks geplant, um im dritten Quartal 2019 5G einführen zu können. (sda/ts)