Überall SAP S/4HANA – jetzt auch in Bern

Die aktuelle Generation der Business Software von SAP wird nur noch bis 2025 unterstützt. Entsprechend gross ist der Druck, auf die neu entwickelte Version S/4HANA umzusteigen. Eines der grössten S/4HANA-Projekte hat der Bund gestartet , wo ab 2023 über 30'000 Benutzer das neue ERP-System nutzen sollen. Auch im millionenschweren Programm Umsetzung [email protected] des Kantons Bern werden mehr als 11'000 Mitarbeitende adressiert, die demnächst SAP S/4HANA nutzen sollen.Jedenfalls hat der Regierungsrat des Kantons nach einem 2017 durchgeführten Request für Information (RFI) in diesem Jahr entschieden, die neue ERP-Software einzuführen. Der RFI habe gezeigt, dass "am Markt soweit ersichtlich keine andere ERP-Software samt Implementierungspartner verfügbar ist, die die Anforderungen des Kantons Bern etwa in Bezug auf Funktionalitäten, Unternehmenskapazität und ausgewieseneErfahrung in der Umsetzung im hier interessierenden Umfang erfüllt", wird die jetzt erfolgten Ausschreibung begründet.Die Anforderungen beschreibe man unter Bezugnahme auf SAP S/4HANA, hält das für die Beschaffung zuständige kantonalen Amt für Informatik und Organisation (KAIO) fest. Die Einführung soll in mehreren Phasen im August 2019 starten. Interessierte Implementierungspartner haben ihre Angebote bis zum 8. Februar einzureichen.In der ersten Etappe "werden im Wesentlichen die Basisfunktionen eingeführt, die heute durch die Konzernapplikationen FIS (Finanzinformationssystem) und PERSISKA (Personalinformationssystem) erbracht werden". Dafür ist eine on-premise-Lösung vorgesehen. Der allfällige Cloud-Einsatz soll in späteren Etappen erfolgen. Dann sind auch "zusätzliche ERP-Unterstützungen und Prozessoptimierungen vorgesehen", heisst es weiter.In der zweiten Etappe "sind neben Optimierungen in den Bereichen Finanzen, Personal, Lehrkräfte und elektronische Workflows auch die Themen Ausbau Reporting-Plattform, Logistik und gesamtkantonale Prozesse wie zum Beispiel das Projektportfolio-Management vorgesehen". Schliesslich plane man in der dritten Etappe, dass Finanz- und HR-Dienstleistungen in sogenannten Shared Service Centern zentralisiert werden. (vri)