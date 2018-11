Inacta holt schillernde Figuren für neue Crypto Asset Unit

Das im Zuger Crypto Valley umtriebige Beratungshaus Inacta hat eine Krypto-Abteilung gegründet und ein entsprechendes Team aufgestellt. Unter der Führung von Lucas Betschart als Head of Technology Crypto Assets wird ein "Team von erfahrenen Industrie-Insidern" in Zug seine Arbeit aufnehmen. Es soll Banken und sonstigen Finanzunternehmen helfen, ihre Bedürfnisse zu evaluieren und entsprechende technische Lösungen zu integrieren, schreibt Inacta in einer Mitteilung.Das Team ist Teil der Abteilung Crypto Asset Unit, die vom ehemaligen UBS-Kadermann Roger Darin geleitet wird. Darin ist Verwaltungsrat der Bitcoin Association Switzerland und Mitgründer des Swiss ICT Investor Clubs (SICTIC). Weltweit bekannt wurde der ehemalige UBS-Kaderbanker 2012. Damals erhob die US-Justiz Anklage wegen Betrugs gegen Darin und weitere Manager von rund 20 Grossbanken im Zusammenhangmit der Manipulation des Libor-Zinssatzes . Seither kämpft Darin, der immer seine Unschuld beteuerte, um seine Reputation Lucas Betschart hat sich vor allem als Präsident der Bitcoin Association Switzerland einen Namen gemacht. Der Informatiker EFZ ist zudem Mitglied in der Swiss Blockchain Federation und an mehreren Gründungen von Startups im Blockchain-Umfeld beteiligt.Inacta gab im Zuge der Abteilungs-Gründung ebenfalls bekannt, seine Plattform Tokengate zu einer Referenzplattform für ICOs aufbauen zu wollen. Man arbeite deshalb neu mit der Bank Zarattini zusammen. Damit würden erstmals direkt Einzahlungen bei einer Schweizer Bank im Zuge eines ICOs möglich, verspricht Inacta. (ts)