Twint und Co.: Wenn sich zwei streiten, freut sich Amazon Pay?

Hierzulande liegen sich bekanntlich einige Grossbanken und Twint mit Apple Pay und Samsung Pay in den Haaren. Der Konflikt rief bereits die Wettbewerbskommission (Weko) auf den Plan , die derzeit Vorwürfe aus beiden Lagern untersucht. Am Horizont dräut nun neues Unheil für die Beteiligten.Das 'Wallstreet Journal' (Paywall) berichtet von Gesprächen zwischen Amazon und Tankstellen, Restaurants sowie Händlern, die nicht direkte Konkurrenten des Tech-Konzerns sind. Inhalt der Verhandlungen: Amazon will seine Lösung Amazon Pay in die Verkaufsstellen bringen. Die Bezahl-Lösung wird derzeit noch hauptsächlich für Online-Käufe genutzt, soll aber offenbar als Konkurrenz zu Apple Pay und Co. ausgebaut werden. Amazon soll die Händler mit niedrigen Gebühren und Marketingdienstleistungen locken.Das Gewicht des Handel-Giganten wiegt schwer: Denn Amazon wirft neben seiner Payment-Lösung in Zukunft wohl auch die neuen kassenlosen Ladenlokale in die Waagschale.Dieses Jahr wurden sechs Filialen in den USA eröffnet, derzeit soll die Suche nach weiteren Standorten auch in Europa laufen. Kunden müssen sich in den Amazon-Go-Shops lediglich einchecken – alles andere wird automatisiert abgewickelt. Dabei haperte es Anfang Jahr allerdings noch etwas Dafür müssen die Kunden aber bei Amazon registriert sein und die App Amazon Go auf das Smartphone laden. Es ist nicht allzu spekulativ, anzunehmen dass Amazon seine Bezahl-Lösungen für Amazon Go, E-Commerce (auch für Partner) und die Payment-Funktion für Partner zusammenführen und damit ein verlockendes Angebot schaffen wird – Der deutsche Datenschützer schlug bereits Alarm, denn in den Go-Stores werden allerhand Daten auch per Sensoren gesammelt.Ein Indiz für die Absichten auf dem Payment-Markt ist auch eine Akquisition aus dem Jahr 2013. Damals übernahm Amazon die Mobile-Payment-Technologie von GoPago mitsamt dem Entwicklungs- und Produkte-Team. Mit Hilfe der App des US-Unternehmens können Käufer Angebote durchsuchen, vorbestellen und per Smartphone bezahlen, bevor sie bei einem Händler eintreffen – damit vermeiden sie den Vorbereitungs- und Zahlungsprozess im Geschäft.Wie genau Amazon-Pay in den Geschäften genutzt werden wird, ob etwa wie Apple-Pay oder mit Scan-Funktion, ist derzeit noch offen. Laut 'Wall Street Journal' arbeitet Amazon offenbar auch an einer Integration von Alexa in den Zahlprozess. Vorstellbar ist also auch, dass Kunden künftig die virtuelle Assistentin von Amazon mündlich anweisen können, eine Zahlung abzuwickeln. (ts)