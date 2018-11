Sicherheitsängste: Neuseeland verbannt Huawei aus seinem 5G-Netzwerk

Huawei wird in Neuseeland als Lieferant für ein 5G-Netz gesperrt. Dies meldet das 'Wall Street Journal' (Paywall) mit Berufung auf den Telco Spark New Zealand.Spark New Zealand sagte, man sei vom Nachrichtendienst informiert worden, dass der geplante Einsatz von Huawei-Equipment "erhebliche nationale Security-Risiken" aufwerfen würde. Der Telco hätte eigentlich geplant, das 5G-Netz per Juli 2020 mit Huawei zu komplettieren.Huawei "ist sich der Aussage von Spark bewusst und wir prüfen die Situation", sagte der Sprecher von Huawei laut der Zeitung.Damit droht dem chinesischen Konzern ein weiterer Rückschlag, nachdem man bereits in den USA ausgesperrtist, ebenso in Australien. Offenbar will die USA verbündete Staaten aktuell dazu bringen , auf Huawei als 5G-Lieferanten zu verzichten.Der zuständige neuseeländische Justiz-Minister, Andrew Little, sagte allerdings der Zeitung, dass die Entscheidung Neuseelands nicht durch Druck der USA beeinflusst wurde. "Es gab keinen Austausch, an dem ich mit US-amerikanischen Beamten beteiligt war, bezüglich was wir bei 5G-Technologie tun sollten oder nicht", sagte er. Falls Spark weiterhin Huawei-Geräte in seinem 5G-Netzwerk verwenden möchte, habe die Firma die Möglichkeit, mit der Regierungsbehörde zusammenzuarbeiten, um Sicherheitsrisiken zu mindern, so Little.In der Schweiz setzt Sunrise für 5G-Equipment auf Huawei. (mag)