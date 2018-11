Der neue Amag-CIO kommt von Mercedes Benz

Thomas Sauer wird CIO und CDO der Amag Gruppe.

Die Amag Gruppe hat einen Nachfolger für Nik Pichler gefunden. Pichler wird den grössten Schweizer Autoimporteur bekanntlich nach nur kurzer Amtszeit verlassen. Sein Nachfolger als CIO und Chief Digital Officer wird Thomas Sauer, wie Amag mitteilt.Sauer kennt sowohl die Schweiz wie auch die Autoindustrie, denn er war in seiner Karriere auch eine gewisseZeit als CIO von Mercedes Benz Schweiz tätig. Zuletzt war er beim Stuttgarter Autoriesen für die digitale Transaktion von Finance & Controlling verantwortlich. Zuvor war er Head of Business Intelligence und baute ein "Center of Excellence Big Data & Analytics" für Mercedes Benz auf.Sauer hat an der Fachhochschule Karlsruhe Wirtschaftsinformatik studiert. Der 46-jährige war in seiner Karriere vor Mercedes Benz unter anderem bei SAP in Walldorf. (hc)