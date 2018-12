Kanti Romanshorn auf dem Weg zur IT-Talentschmiede

"Matura Talenta IT"

Im Frühlingssemester 2019 startet am Gymnasium in Romanshorn ein zur IT-Matura führender Unterrichtsgang "Informatik und Technik". Man adressiert mit dieser "spezifischen Talentförderung" Schülerinnen und Schüler, die mit einem Studium in diesen Fachgebieten liebäugeln, teilt die Kantonsschule mit. 16 Anmeldungen dafür würden schon vorliegen.Es handle sich um ein schweizweit einmaliges Projekt, meint die Schule. Als Partner gewonnen haben man dafür die ortsansässigen Antriebstechnikspezialisten von Lenze Schmidhauser und die ETH Zürich. Zudem sei Google Schweiz an Bord und unterstütze die Entwicklung des Talentprojektes.Der Start wird damit begründet, dass die grosse Nachfrage nach jungen Fachkräften in IT-Berufen "ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Problem" ist. Besonders prekär sei die Lage in technischen Berufen, die eine hohe Qualifizierung voraussetzen, also "vor allem auch in Ingenieur- und Technikberufen sowie in der Informatik", heisst es weiter.Die Schuleberuft sich bei der Umsetzung dieses Projektes zudem auf eine Richtlinie des Regierungsrates des Kantons Thurgau. Darin wird laut der Kanti Romanshornfür die Regierungstätigkeit in der Legislaturperiode 2016 bis 2020 die "Intensivierung der Begabungs- und Begabtenförderung durch konkrete Angebote sowie Anstrengung zur Gewinnung von Fachkräften" gefordert.Im Zentrum der "Matura Talenta IT" stehen Spezialwochen im Bereich Technik, Robotik und Elektronik sowie Zusatzkurse im Programmieren, der Einführung in die Mechanismen der künstlichen Intelligenz, Teilnahme an Wettbewerben wie der Informatikolympiade und mehrtägige Workshops mit Unternehmen.Daneben soll ein regelmässiger Wissenstransfer zwischen Lehrpersonen und Fachkräften sowie Dozenten stattfinden. Zudem beabsichtigt man Kooperationen, die die gemeinsame Begleitung der Maturaarbeit genauso umfassen wie längerfristige IT-Projekte. Ideen und konkrete Themen für die Kanti-Abschlussarbeiten sollen sowohl von den beteiligten Unternehmen wie den Hochschulen vorgeschlagen werden können.Was die Schülerinnen und Schüler erwartet, findet sich in dem bereits vorliegenden Curriculum (PDF) . Das sieht neben der regulären gymnasialen Allgemeinbildung Praxiskontakte auch mit weiteren lokalen und internationalen Unternehmen vor.An der Vorstellung des Projektes hiess es laut 'St. Galler Tagblatt' , dass bereits acht Kanti-Schüler den ETH-Kurs "Clevere Algorithmen programmieren" besuchen. Schüler hätten schon einen halben Tag bei Google verbracht und Workshops vor Ort, Projektbegleitung und webbasierte Projekte sollen folgen. Lenze Schmidhauser versprach, bei Projekten mit Praxisbezug zu kooperieren. (vri)