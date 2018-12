Adecco erhält den ersten CDO

Der Personalvermittler Adecco erhält den ersten Chief Digital Officer (CDO), dies teilt das Unternehmen mit. Der Finne Teppo Paavola wird die Stelle Mitte Januar 2019 antreten.Er werde als CDO und Mitglied der Geschäftsleitung das digitale Geschäft vom globalen Adecco-Hauptsitz Zürich aus verantworten. Darunter subsumiert das Unternehmen die Online-Plattform Adia für die Gastrobranche, die Job-Plattform Vettery, die man kürzlich übernahm , sowie die neue Freelancer-Plattform YOSS für qualifizierte Fachleute, die man mit Microsoft entwickelt hat.Paavolasoll zudem mehr Synergien zwischen dem Online- und dem Offline-Business nutzen und Geschäftschancen mit Partnern identifizieren.Er war laut seinem LinkedIn-Profil zuvor kurz bei einem finnischen IT-Lifecycle-Management-Unternehmen tätig, im Verwaltungsrat der digitalen Atom Bank und bis April 2018 bei der Bank BBVA. Dort bekleidete er zuletzt die Funktionen Chief Development Officer und General Manager of New Digital Businesses. PayPal und Nokia sind auch auf der Liste früherer Arbeitgeber. Damit verfüge Paavola, so die Mitteilung, über umfassende Erfahrung in der Digitalisierung. (mag)