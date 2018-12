Nach Berners-Lee erhält IBMs Watson den Duttweiler-Preis

Widersprüchliche Berichte über den Erfolg von Watson

Mit kontroverser Preisverleihung zur Diskussion beitragen

IMBs KI-System Watson reiht sich in eine Reihe illustrer Gestalten ein, die den Preis des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI) entgegennehmen durften. Unter den Geehrten finden sich etwa Václav Havel (1990), Joschka Fischer (2004), Kofi Annan (2008) und zuletzt Tim Berners-Lee (2015). Der in unregelmässigen Abständen verliehene und mit 100'000 Franken dotierte Preis geht damit erstmals an eine nicht-humanoide "Lebensform".Laut Stiftungsurkunde des GDI wird der Preis an jene "Personen" verliehen, die sich durch "hervorragende Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit verdient gemacht haben für eine kulturelle, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Umwelt, in der ein jeder sich entfalten und an deren Weiterentwicklung ein jeder eigenständig mitwirken kann".Entsprechend salbungsvoll fällt dann auch die Begründung aus: "Watson steht für eine Zukunft, in der übermenschliche Komplexität mit übermenschlicher Intelligenz bewältigt wird. Ohne sie werden wir Probleme wie Klimaerwärmung, Krankheitenoder ungenügende Bildung nicht lösen", schreibt das GDI in einer Mitteilung.Watson sei auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz die leistungsfähigste Computerplattform der Welt, heisst es in der Begründung weiter. Insbesondere auf den Gebieten des Gesundheitswesens, der Mobilität und des Handels erbringe Watson Leistungen von unschätzbarem Wert.In letzter Zeit hatte das Projekt Watson eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. So schrieb das 'Wall Street Journal' erst im August, dass es trotz 15 Milliarden Dollar an Entwicklungskosten für Watson, keine einzige Studie gebe, die die Wirksamkeit des KI-Systems bei Krebsbehandlungen nachweise – ein Anwendungsfall, der von IBM prominent behandelt wurde. Über ein Dutzend IBM-Partner und -Kunden hätten entsprechende Projekte gestoppt oder zumindest verkleinert. Die Nachricht folgte auf eine Bestätigung von IBM in der Sparte Watson Health Mitarbeitende zu entlassen Doch trotz einiger prominenter Kritiker , ist es schwer die Tauglichkeit und Qualität von Watson einzuschätzen. So gab im Frühling etwa Six bekannt, dass im hauseigenen Security Operations Center (SOC) auf Watson gesetzt werde und auch die Deutsche Bank führte nach einem internen PoC das System ein . Aus dem Versicherungsumfeld wurde kurz zuvor über den Abbruch eines Projekts bei Swiss RE berichtet.Es gab also aus der Wirtschaft widersprüchliche Meldungen zum KI-System und dessen Erfolg. Fest steht: In den letzten Quartalszahlen wurden von IBM in der Sparte "Cognitive Solutions", wo auch Watson zu Hause ist, schrumpfende Zahlen vermeldet.Darum geht es aber schliesslich bei einer philantropischen Preisverleihung nicht. Und so wird John E. Kelly lll von IBM, dessen Team Watson unter anderem in der Schweiz entwickelt, den Preis am 7. Mai 2019 in Rüschlikon in Empfang nehmen. "Im Namen aller, die zur Entwicklung von Watson beigetragen haben: Wir fühlen uns geehrt diesen renommierten Preis zu erhalten", lässt er sich in der Mitteilung zitieren.Neben dem Entwicklungsbeitrag aus der Schweiz dürfte ein weiterer Aspekt für die Wahl des Preisträgers ausschlaggebend gewesen sein: Das Morgen gehöre Teams aus Menschen und Maschinen, schreibt das GDI. Die Ära der Einzelkämpfer scheine indes zu Ende. Wie genau das Zusammenspiel von Mensch und Maschine aussehen soll, sei eine Diskussion, zu der "das GDI mit seiner bewusst kontroversen Preisvergabe beitragen" wolle, so Stiftungspräsidentin Sarah Kreienbühl. (Thomas Schwendener)