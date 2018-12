Serverless-Tool Knative wird bald enterprise-fähig, sagt Red Hat

Die Verheissungen von Serverless-Computing sollen realer werden, mit Hilfe eines Werkzeuges. Red Hat meldet, das Serverless-Tool Knative solle als Developer Preview Anfangs 2019 in der OpenShift-Plattform integriert werden.Dies sei ein Meilenstein, so Red Hat, denn die Ankündigung bedeute, dass man Knative enterprise-fähig mache. Dabei arbeitet Red Hat laut Mitteilung mit Google, SAP, IBM und anderen Grössen zusammen.Es scheint, als entwickle sich rund um Knative bereits ordentlich Tech- und Marktpower, auch wenn das sehr neue Werkzeug noch erklärungsbedürftig ist: "Knative ist ein im Juli eingeführtes Open-Source-Projekt, das auf Kubernetes basiert und wichtige Bausteine für moderne serverlose Anwendungen bereitstellt", erklärt Oren Teich, Direktor für Produktmanagement bei Google Cloud in der Mitteilung. Das Versprechen: Serverless oder Container ist künftig keine Frage mehr. Der Schritt von Kubernetes zu Serverless werde nämlich sehr einfach.Offenbar haben die wenigen Monateseit der Präsentation von Knative durch Google schon gereicht, um derart grosse Erwartungen zu wecken – auch wenn das Tool erst in Version 0.2 vorliegt. "In den vier Monaten seitdem haben wir eine enorme Begeisterung von beitragenden Unternehmen erlebt, von denen viele Knative als Serverless-Standard für Hybrid- und Multi-Cloud-Benutzer weiterentwickeln", glaubt Teich zu wissen.Auf Github findet sich für Interessierte eine Demo, die zeigt, was Knative zu bieten hat Die Ankündigung kommt kurz nach derjenigen, dass Pivotal mit einer Alpha-Version unter dem Namen Pivotal Function Service (PFS) auch ins Serverless-Computing einsteigt. PFS soll laut Anbieterversprechen in jeder Cloud funktionieren, auf Kubernetes basieren und implementiert das Tool Knative ebenfalls. Was wenig überrascht, hat doch Pivotal daran mitentwickelt. Hier kann man sich für die Alpha-Version registrieren Vielleicht bestätigt sich, was 'Jaxcenter' schon beim Knative-Launch zu erkennen glaubte: "Die neue Open-Source-Plattform verspricht den Kampf zwischen Serverless- und Container-Technologie zu entscheiden. Zukünftig braucht kein Entwickler für sich einen der beiden Ansätze auszuwählen; einfach beide Ansätze vereint einzusetzen, ist das Mittel der Wahl." Na denn, hoffen wir es, kann man da nur anfügen. (mag)