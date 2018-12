Aufruf zu Studien­teilnahme: Wie wirkt sich KI sozial aus?

Interessenbindung: Wir finden das Thema sehr spannend, die Anlage der Studie ebenso. Zudem sind die Professoren der Digital Society Initiative mit ihren spannenden Forschungsfragen Kolumnisten bei inside-it.ch.

Es wird viel geschrieben, viel investiert und viel experimentiert im Bereich künstliche Intelligenz (KI). Welche Chancen und Risiken hat AI in exemplarischen Anwendungsbereichen? Dieser Frage will die Stiftung TA-Swiss, das Kompetenzzentrum für Technologiefolgen-Abschätzung der Akademie der Wissenschaften, nachgehen.Im Auftrag von TA-Swiss arbeiten nun Forschende der Digital Society Initiative der Universität Zürich, der Abteilung Technologie und Gesellschaft der Empa sowie dem Institut für Technologiefolgen- Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaftenfür die Studie zusammen.Die Zielgruppe: Die Umfrage richtet sich sowohl an technische Fachleute als auch an Experten aus den Bereichen Arbeit, Bildung, Konsum, Medien und Verwaltung. Die Teilnahme dauert laut den Forschenden rund 20 Minuten. Zur TA-Swiss Umfrage . (mag)