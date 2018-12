Teile der SAP von Swissmedic gehen erneut an T-Systems

Neben der bisherigen T-Systems Schweiz kommt insbesondere die Berner Novo Business Consulting bei der von Swissmedic, der Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel in der Schweiz, vergebenen SAP-Erneuerung zum Zuge. Vier der sechs ausgeschriebenen Lose gehen an Novo BC.Das sind laut Simap für 2,1 Millionen Franken das erste Los für das Application Lifecycle Management der bestehenden SAP ERP-Module, dann für vier Millionen Franken die in Los drei gesuchten operativen Leistungen der vorhandenen SAP-Plattformen plus für 630'000 Franken die in Los vier ausgeschriebene Entwicklung einer SAP-zertifizierten SUIM-Suite fürs Identity-, Acess- und Authorization-Management. Hinzu kommen für 19 Millionen Franken die Migration der SAP-Plattformen auf SAP S/4 respektive S4/HANA. Nicht zuletztgibt es Zuschläge für 9,5 Millionen Franken aus dem gesplitteten sechsten Los, mit dem das Application Lifecycle Management sämtlicher Module und Anwendungen der modernisierten SAP-Plattformen adressiert werden.Das übrige, zweite Los hat sich T-Systems Schweiz gesichert, wo man für 3,2 Millionen Franken das Application Lifecycle Management der SAP-CRM- und -PPM-Module übernimmt. Zudem geht der zweite Teil des sechsten Loses mit ebenfalls 9,5 Millionen Franken für das Application Lifecycle Management sämtlicher Module und Anwendungen der modernisierten SAP-Plattformen auch an T-Systems.T-Systems sichert sich damit den Fortbestand eines Auftrags, der bereits 2012 für rund zehn Millionen Franken an das Tochterunternehmen Data Migration Consulting in Kreuzlingen gegangen war. (vri)