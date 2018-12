SwissICT und SI lancieren Zertifizierung für IT-Profis der Schweiz

Schweizer Qualität in Sachen ICT soll nicht nur sprichwörtlich, sondern nachweisbar werden. Das hat sich 3L Informatik auf die Fahnen geschrieben.

Damit Informatikerinnen und Informatiker auch Jahre nach dem Studium noch kontinuierlich ihr Wissen und ihre Expertise durch eine unabhängige Instanz nachweisen können, haben die Verbände SwissICT und die Schweizer Informatikgesellschaft (SI) ein Joint Venture gegründet, das nun aktiv wird.Hinter der Anfang Jahr angekündigten Gründung steht die Überzeugung, dass "es möglich ist, die Schweiz als Technologiestandort in Bezug auf ihre IT-Fachkompetenz, ihr Wissen und ihr Verhalten im weltweiten Markt führend zu machen". Man wolle mit einem unabhängigen Qualitätssiegel erreichen, dass Wirtschaft und Gesellschaft weiterhin Vertrauen in Swiss-Made-Dienstleistungen haben, heisst es auf der laut SwissICT neu gelaunchten Webseite Adressiert werdenneben den IT-Professionals selbst ICT-Anwender- und -Anbieterunternehmen sowie Arbeitsvermittler. Erwerben lässt sich das Zertifikat in einem dreistufigen Verfahren, das von unabhängigen Experten durchgeführt werde. Am Ende des Prozesses steht das für drei Jahre ausgestellte Gütesiegel.Wer sich dafür interessiert und drei Jahre Berufspraxis mitbringt, hat zunächst eine Basisanalyse zu durchlaufen. Dabei werden alle Stationen des CVs in eine am ECTS- Punktesystem (European Credit Transfer System) angelehnte Bewertungsmatrix überführt. Einbezogen werden zudem die praktischen Erfahrungen und die absolvierten Weiterbildungen nach Inhalt, Dauer und Abschluss.In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Bewertung dieser Basisanalyse von Ausbildung, praktischer Erfahrung und Weiterbildung. Schliesslich hat man für die Erstzertifizierung einen Multiple-Choice Test zu durchlaufen. Dabei werden methodisches Wissen, aktuelle Fähigkeiten und Kenntnisse in verschiedenen ICT-Themenbereichen wie Software, Daten oder formale Grundlagen geprüft. Gleichzeitig wird in einem allgemeinen Intelligenztest die kognitive Agilität abgefragt.Fällig sind für die Zertifizierung je nach Anspruch 190 Franken für einen blossen Evaluations-Check, 400 Franken für einen sogenannten Kompetenz-Check und 600 Franken für den Erwerb des Zertifikates. Für die nach drei Jahren anstehende Re-Zertifizierung sind dann 240 Franken zu bezahlen.Der Verwaltungsrat der Firma 3L Informatik ist mit Thomas Flatt und Christian Hunziker, dem Präsidenten und dem Geschäftsführer von SwissICT, besetzt sowie seitens SI mit Reinhard Riedl und dem Miterfinder der Programmiersprache Oberon, Jürg Gutknecht. Zudem wurde ein hochkarätig besetzter Beirat gebildet, dem 17 Spezialisten weiterer IT-Verbände, von diversen Hochschulen und Unternehmen angehören. (vri)