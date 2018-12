Zürcher Facebook-Team scheint rasant zu wachsen

2016 eröffnete Facebook einen Standort Zürich, 2018 wurde dann bekannt, dass es primär an VR und Computer Vision für Oculus arbeitet.Diesen Juli hiess es dann, es seien in Zürich rund 35 Leute tätig und es bestehe Platz für 60 Entwickler. Damals waren 14 Informatiker-Stellen ausgeschrieben. Falls diese tatsächlich besetzt werden konnten, wird der Platz beim Shopping Center "Sihlcity" am Stadtrand langsam knapp. Denn in den letzten Tagen wurden nämlich wieder gleich weitere 13 Stellen für Oculus-Experten in Zürich ausgeschrieben, wie ein Blick auf einschlägige Plattformen zeigt.Für die Stellen ist auch der Lohnangegeben: 129'000 bis 141'000 Franken zahlt Facebook, womit sich im teuren Zürich auch ohne Fringe Benefits sehr angenehm leben lässt.Etwas ratlos hingegen lässt einen das Feedback eines anonymen Angestellten in einer Arbeitgeberbewertung: "Das Arbeitsumfeld ist ein klein wenig zu politisch".Wie viele Leute in Zürich heute beschäftigt sind bleibt offen. Facebook reagierte auch nach 36 Stunden nicht auf eine Anfrage und auch angefragte Szenekenner zucken nur mit den Achseln. (mag)