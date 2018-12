Awards: Und jetzt der "CIO der Dekade"

Der Event-Veranstalter Confare verleiht seit vielen Jahren zusammen mit dem Beratungshaus EY die Auszeichnung als "CIO des Jahres" in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Während der "CIO Summit" in Wien zu einem relevanten Anlass der österreichischen IT-Welt geworden ist, ist der gleichnamige Anlass in Zürich doch eher klein geblieben. Vertreter der Finanzindustrie finden sich dort ebenso selten wie Leute aus der für die Schweiz so wichtigen Startup- und Entwickler-Szene.Letztes Jahr wurde Eric Saracchi vom Aromenhersteller Firmenich zum "CIO des Jahres 2018" gewählt, 2017 holte sich Christoph Kleinsorg von Swissport die Auszeichnung Nun lanciert Confare mit dem "CIO of the Decade" eine Auszeichnung für den ganzen deutschsprachigen Raum. Der "CIO des Jahrzehnts", soll das "Bild des CIOs imletzten Jahrzehnt geprägt oder die Rolle neu gestaltet" haben. Anders als bei den Auszeichnungen als "CIO des Jahres" bestimmt nicht eine Jury rund um den Hauptsponsor EY den Gewinner, sondern er wird vom Publikum online und anonym gewählt.Die Auszeichnung soll dann am "Be CIO Summit" in Frankfurt im Jahr 2020 verliehen werden. Aktuell kann man Kandidaten und Kandidatinnen nominieren. Aus der Schweiz nominiert wurden bisher Ursula Soritsch-Renier (ehemals Sulzer, heute Nokia), Markus Guggenbühler (Manor) UBS-Mann Stefan Arn sowie Andreas Fitze von SwissCognitive. (hc)