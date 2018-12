ETHZ stärkt Kompetenz in ML und KI mit Prof

Die ETH Zürich holt sich Verstärkung für den Schwerpunkt Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz. Bernhard Schölkopf, zurzeit Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen, wird zum affiliierten Professor für Empirische Inferenz ernannt. Die Zürcher Hochschule erhofft sich dadurch neue Impulse für Forschung und Lehre im Max Planck ETH Center für Learning Systems sowie eine intensivierte Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut.Der 50-jährige Mathematiker und Physiker gilt laut ETHZ als einer der führenden Wissenschafterim Bereich ML und KI und hat auf dem Gebiet verschiedene Auszeichnungen erhalten. Schölkopf entwickelt Algorithmen, mit denen Computerprogramme flexibel auf Situationen reagieren können. Zum Einsatz kommen seine Methoden und Programme in Anwendungen ganz unterschiedlichster Disziplinen – von der Medizin bis zur Wirtschaft, wie seinem CV zu entnehmen ist. Internationale Anerkennung hat Schölkopf vor allem mit Arbeiten zu kern­basierten Lernverfahren – insbesondere sogenannte "support vector machines" – erhalten, so die ETH Zürich. (ts)