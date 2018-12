Inacta will Liquid-Blockchain in der Schweiz implementieren

Inacta und die kanadische Blockstream Corporation beabsichtigen, die Integration von Liquid in der Schweiz anzubieten. Dies meldet der Zuger Spezialist für Crypto-Asset-Services.Die Kanadier haben die Blockchain-Lösung Liquid entwickelt, eine Sidechain. Dies ist eine Art "Neben-Blockchain", die mit einer "Haupt-Blockchain" verknüpft ist, in diesem Falle der Bitcoin-Blockchain. Die Lösung wird als eine Art Fusion der "Public"- und "Permissioned"-Blockchain-Konzepte vorgestellt. Sie sei föderiert, operiert also unter der Oberaufsicht einer Gruppe von namentlich bekanntenStakeholdern.Die Code-Basis bilde die Elements-Plattform.Als Nutzen versprochen wird die schnellere und doch private Ausgabe und Übertragung von Krypto-Asset-Token wie Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren zwischen mehreren Börsen. Laut Eigenangaben der Blockstream Corporation findet sich auch Six Digital Exchange unter den Liquid-Mitgliedern.Inacta will laut der Absichtserklärung nun Liquid für Schweizer Finanzinstitute implementieren und man habe Liquid in die hauseigene ICO-Plattform "Tokengate" integriert. Diese sei Finma-konform. (mag)