Wie eUmzug Schweiz tatsächlich genutzt wird

"eUmzug Schweiz" ist ein E-Government-Vorzeigeprojekt von Kantonen und Gemeinden, weil sich hier Bund, Kantone und Gemeinden auf eine technische Lösung geeinigt haben und diese nach und nach einführen. Nun hat die zuständige Betriebsgesellschaft der öffentlichen Hand, eOperations Schweiz, eine Evaluation des Services gemacht.Ergebnisse: In elf Kantonen gibt es Gemeinden, bei denen man sich online ab- und anmelden kann, wenn man umzieht. Neun kantonale Projekte werden in absehbarer Zeit folgen, sie haben entsprechende Projekte gestartet. Nur sechs Kantone fehlen noch.Eine Beteiligung eines Kantons bedeutet allerdings noch nicht, dass der Online-Service in jeder Gemeinde verfügbar ist. Aber immerhin 24 Prozent der etwa 2255 politischen Gemeinden sind dabei. Und im Dezember kamen im Kanton Thurgau weitere 80 Gemeinden hinzu.Undwieviele Privatpersonen mit Schweizer Wohnsitz nutzen den freiwilligen Service? "20 Prozent der Umzugsmeldungen der produktiven Kantone werden via eUmzugCH abgewickelt", melden die Verantwortlichen. Das sind durchschnittlich 135 Umzugsmeldungen täglich.Nun verspricht man bei allen Online-Services, dass diese nicht nur zu den üblichen Bürozeiten offen sind, sondern rund um die Uhr. Das ist aus User-Sicht nicht zentral: Die meisten Zugriffe auf eUmzugCH erfolgen unter der Woche und zu Bürozeiten.Das Smartphone und damit Responsive Webseiten sind offenbar auch im E-Government nicht mehr wegzudenken: Ein Drittel der Zügelnden greifen nämlich via Smartphones auf die Website zu.Für 2019 ist neben weiteren Kantonsprojekten auch eine Studie zur Prüfung der behördeninternen Adressweitergabe angedacht. (mag)