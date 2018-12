SwissSkills finden schon 2020 wieder statt

Voraussichtlich zwischen dem 9. und 13. September 2020 gehen auf dem Gelände der Bernexpo die nächsten SwissSkills über die Bühne. Damit wird die dritte zentrale Schweizer Berufsmeisterschaft bereits nach zwei Jahren erneut durchgeführt, wie die Veranstalter mitteilen. Unter den rund 900 Wettkämpfern aus 75 Berufen, die am diesjährigen Grossereignis teilnahmen , stammten 102 Teilnehmende aus ICT-Berufen.An den SwissSkills können sich die jungen Berufsleute zudem für dieeuropäischen und weltweiten Berufsmeisterschaften qualifizieren. Am globalen Wettbewerb hatten kürzlich zwei Schweizer IT-Cracks Gold geholt.Mit der Durchführung der SwissSkills im zweijährigen Rhythmus wollen die Veranstalter dafür sorgen, dass der hiesigen Berufsbildung auch weiterhin ein attraktives Schaufenster geboten werden kann. 2018 hatten rund 120‘000 Besucher die Meisterschaften besucht, über die auch am Schweizer Fernsehen ausgiebig berichtet wurde. (vri)