Hausmitteilung: Eine Ankündigung und ein offenes Geheimnis

Wir pausieren über die Festtage, aber nicht ganz. Und vorab weisen wir auf etwas ganz anderes hin.

Die Alternative zu alternativen Fakten: Die Wahrheit

Die Redaktion wie auch der Verlag von inside-it.ch und inside-channels.ch orientiert sich an der "Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten" des Schweizer Presserats und an den dazu gehörenden "Richtlinien". Die Richtlinien zur Erklärung gelten für alle redaktionellen MitarbeiterInnen von inside-it.ch und inside-channels.ch wie auch für den Verlag. Das heisst: Wir sind allein der Wahrheit verpflichtet, publizieren keine Informationen von unbekannten Quellen, geben die Quellen vertraulicher Informationen nicht preis und berichtigen materielle Fehler öffentlich. Sämtliche Pflichten (und Rechte) finden sich hier. JournalistInnen, die für inside-it.ch und inside-channels.ch arbeiten, trennen strikt zwischen der beruflichen Tätigkeit als JournalistIn und den Interessen von Werbekunden. Geschenke mit einem Wert von mehr als 30 Franken werden grundsätzlich abgelehnt. Ausgenommen sind für den Beruf nützliche Dinge wie Schreibutensilien, Computerperipherie, Taschen etc. sowie branchenübliche Reisen an Presseanlässe (Unterkunft, Verpflegung etc.). Es ist Mitarbeitenden von inside-it.ch und inside-channels.ch nach Absprache mit dem Verlag erlaubt, Privilegien in Zusammenhang mit Presseanlässen (z.B. Verlängerung des Hotelaufenthalts) anzunehmen. Alle oben erwähnten Ausnahmen gelten aber nur, wenn sie der Presse allgemein gelten und nicht der Beeinflussung einer einzelnen Person dienen. Der Besitz von Wertpapieren , die in Zusammenhang mit der Berichterstattung stehen könnten (beispielsweise Aktien von IBM oder Microsoft) ist gegenüber dem Verlag und den LeserInnen offenzulegen. Dies geschieht mit einer Schlussbemerkung unter jeder Nachricht oder Artikel in der Art von: "Der Autor besitzt Aktien von xy". Regelmässige MitarbeiterInnen von inside-it.ch und inside-channels.ch dürfen keine Wertpapiere von Firmen besitzen, über deren Marktumfeld sie berichten. Mitarbeitende der Redaktion von inside-it.ch und inside-channels.ch lassen sich durch persönliche Freundschaften innerhalb der Branche (die zwangsläufig durch die Berufstätigkeit entstehen) nicht beeinflussen. Alle Interessenbindungen (Verwandtschaft, Besitz von Wertpapieren, sehr enge Freundschaften), sind gegenüber den LeserInnen offenzulegen .

Aber… nichts aber

Famous Last Words and Facts

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Werber, liebe Sponsoren, Beiräte und Technologie-Partner!Vielen Dank! Für die Aufmerksamkeit, die Tipps, die Kommentare und Ratschläge 2018. Herzlichen Dank für die Berichtigungen und kritischen Inputs in diesem Jahr. Vielen herzlichen Dank für die Werbebuchungen und Sponsorleistungen.Wir können all dies – wie alle unabhängigen, seriösen Medien weltweit – sehr gut gebrauchen. Und auch Sie profitieren, weil es klare, überprüfbare Unterschiede zwischen unabhängigen, seriösen Tech-Journalisten zu Evangelisten, Influencern, Bloggern und Experten gibt.Und an unserer "Verfassung", dem Redaktionsstatut, können Sie dies überprüfen. Wir sind eine der einzigen Schweizer Fach- und Branchenpublikationen, welche ein solches haben und transparent machen.Nachfolgende Grundsätze sind für alleMitarbeitenden von inside-it.ch und inside-channels.ch wie auch den Verlag Huron AG verpflichtend:Wer diese Pflichten nicht einhalten kann oder will, der kann selbstverständlich einen seriösen Beruf gut und erfolgreich ausüben. Aber er/sie hat wenig mit JournalistInnen gemeinsam.Erfreulicherweise zeigen auch unsere Zahlen 2018 – LeserInnen, Verweildauer –, dass unabhängiger ICT-Journalismus in einer liberalen Gesellschaft und einer freien Marktwirtschaft wieder an Bedeutung gewinnt. Gar international Anerkennung erhielt der leidenschaftliche Auftritt unseres Reporters Christoph Hugenschmidt, der am Canalys Channels Forum vor Tausenden von Tech-Vertretern für eine unabhängige Technologie-Presse warb. Wir werden auch 2019 unseren Teil tun, um Sie mit unabhängigen, wahrheitsgemässen, relevanten und interessanten Informationen zu versorgen. Alles Weitere liegt an Ihnen.Wir versorgen Sie zwischen Weihnachten und 6. Januar nicht mit News des Tages. Aber unsere beliebten Prophezeiungen werden klarstellen, wo das Glück und Pech 2019 wirklich lauert.Liebe Leserinnen und Leser, liebe Werber, liebe Sponsoren, Beiräte und Technologie-Partner: Alles Gute Euch, Euren Lieben, Euren Firmen, Verwaltungen, Parteien und Euren Technologien!(Redaktion und Verlag)