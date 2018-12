Acronis Software kommt in Googles Virustotal zum Einsatz

Acronis hat heute eine Partnerschaft mit Google verkündet: Acronis PE Analyzer sei ab sofort in Virustotal integriert. Die Machine-Learning-basierte Malware-Erkennungs-Engine von Acronis soll alle Windows PE-Malware-Varianten erkennen, verspricht der Hersteller von Security- und Backup-Spezialist mit offiziellem Hauptsitz in Schaffhausen.Acronis PE Analyzer ist eine Komponenteeiner neuen Cyber-Protection-Suite, die das Unternehmen nächstes Jahr lancieren will. Die Engine werde nun basierend auf den Erkenntnissen beim Einsatz in Virustotal kontinuierlich vervollständigt, so Acronis.Googles Virustotal untersucht verdächtige Dateien und URLs, um die Erkennung von Viren, Würmern, Trojanern und anderen böswilligen Inhalten zu beschleunigen. (ts)