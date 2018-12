Studie prognostiziert Symbiose von Kabel und 5G

"Kein Anlass zur Sorge", so die Hauptaussage einer Schweizer Studie zum Thema "Fibre-to-the-Home" (FTTH) und 5G. Damit will Swiss Fibre Net, eine Tochter von lokalen Energieversorgern, ihre Besitzer beruhigen, die ja im Glasfasernetz-Business sind. Sie sollen ihre Kabel nicht abschreiben, wenn das kabellose 5G-Netz aufgebaut wird, das in Sachen Übertragungsgeschwindigkeiten und Latenzzeiten vergleichbar gut ist.5G und FTTH würden sich ergänzen, wollen die Autoren festgestellt haben. Primär in dünn besiedelten Gebieten werde sich 5G Fixed Wireless Access (FWA) – kabelloses Breitband-Internet – rentieren, aber in Städten und Agglomerationen werde FTTH, also die hauseigenen Kabel, "führend" bleiben. Das stimme auch für die zeitliche Achse.Für Smart Cities sei man mitKabeln gut vorbereitet. Ausserdem werde es Anwendungen in den Bereichen Industrie 4.0, Public Safety, Smart Agriculture und E-Health frühestens in fünf Jahren geben. Und autonomes Fahren, ein wichtiges Argument für 5G-Verfechter, komme frühestens in zehn Jahren auf die hiesigen Strassen und Gassen.Nicht zuletzt sei Glasfaser "für die Anbindung von Mobilfunkantennen eine zentrale Technologie", ergo würden die Swiss Fibre Net-Besitzer von 5G sogar profitieren.Die Studie basiert "weitgehend auf Experteninterviews mit Mobilfunkprovidern, 5G-Infrastrukturanbietern sowie Behörden und Verbänden", so Swiss Fibre Net. Sie war uns als Zusammenfassung zugänglich. Ob die Prognose aufgeht, darüber mögen Technologie-Experten und Businessstrategen noch einige Zeit streiten. (mag)