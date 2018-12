Rainbow: Noch 52 Raiffeisenbanken vor dem grossen Sprung

Die Raiffeisenbanken hatten im Projekt Rainbow, der Migration der über 250 Banken von Dialba auf die Avaloq-Plattform, mit einigen Verzögerungen zu kämpfen. Zweimal wurde der Termin verschoben und auch die Kosten des 500-Millionen-Franken-Projekts wurden nach oben korrigiert. Stand im Oktober war, dass man das Projekt noch 2018 abschliessen wollte.In der Silvesternacht 2017 hatte die Raiffeisenbank eine erste Tranche von 22 Banken migriert. Ende August folgten dann weitere 13 Raiffeisenbankenund im Oktober nochmals 34. Im Oktober hatten also 101 Genossenschaftsbanken ihre Daten bereinigt, ins neue System übertragen und arbeiteten damit.Wir fragten nun nach dem Stand der Dinge: "Mittlerweile laufen 201 Banken vollständig auf ACS", erklärt Mediensprecherin Angela Rupp. Zum Jahreswechsel sei zudem die Migration der letzten 52 Raiffeisenbanken geplant. Man hält also am neusten Zeitplan fest und will das Grossprojekt noch dieses Jahr zum Abschluss bringen. (ts)