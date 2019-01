Temenos' neue Software-Generation ist "cloud-agnostisch"

Der Genfer Banken-Softwarehersteller Temenos hat heute eine neue Generation sowohl der Frontend-Lösungen wie auch der Kernbankenlösung T24 vorgestellt.Sowohl T24 Transact wie auch Temenos Infinity seien cloud-agnostisch, teilt der Hersteller mit. Beide Systeme lassen sich gemäss Temenos in Clouds von Microsoft (Azure), AWS und Google betreiben. Die Systeme können auch vor Ort oder in privaten Clouds betrieben werden. Anwender könnten sich so aus der Abhängigkeit von einem Technologie-Provider befreien, argumentiert der Genfer Hersteller.Der Betrieb in einer Cloud erlaube es den Kunden, auf eine Infrastruktur, dieauf die höchsten Lasten ausgelegt ist, zu verzichten. Dadurch könnten die Kosten signifikant reduziert werden, so Temenos. Ausserdem unterstützten die neuen Produkt-Generationen verteilte Datenbanken, wie NuoDB, die für den Betrieb in Clouds konzipiert wurden.Temenos T24 Transact und das Frontend Temenos Infinity können auch einzeln betrieben werden. Die Systeme von bestehenden Kunden können gemäss dem Hersteller ab April 2019 "automatisch" auf die neue Software-Generation migriert werden.Temenos hat nach eigenen Angaben 300 Kunden für die Frontend-Lösungen und über 700 Kunden für die Kernbankenlösung T24. (hc)