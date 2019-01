DSAG Technologietage: "Do it yourself"

SAP und Cloud und ganz viel "How to" an den Technologietagen der SAP-Anwender-Community.

Die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG) setzt die diesjährigen Technologietage (12. und 13.2. in Bonn) unter das Motto "Do it yourself. Wege in die Cloud gemeinsam denken, individuell handeln." Neue Technologien mit Disruptions-Potential, wie künstliche Intelligenz, lassen sich nicht im "Big-Bang-Ansatz" in Betrieb nehmen, schreibt DSAG-Vorstand Steffen Pietsch im Vorwort zum Programm-Flyer. Vielmehr brauche es Experimente, um Erfahrungen zu sammeln und eine auf Veränderungen ausgelegte Unternehmenskultur.Da Geschäftsprozesse zunehmend in heterogenen Systemlandschaften abgebildet werden, sei Integrationsfähigkeit und Interoperabilität zum Erfolgsfaktor oder Flaschenhals in der Digitalisierung geworden.Entsprechend befassen sich viele der weit über hundert Vorträge mit SAP in Cloud-Infrastrukturen und mit Integrationsfragen. In Dutzenden von Vorträgen zeigen SAP-Anwender konkreteAnwendungsbeispiele auf. So gibt es Erfahrungsberichte rund um S/4HANA-Projekte (Beispiel: "Datenmigration nach S/4HANA") und Integration (Beispiel: "Unternehmensübergreifendes Datenmanagement in der Cloud"). Weitere Vorträge befassen sich mit dem Betrieb von SAP in der Cloud von Microsoft oder von IBM, um nur zwei Beispiele zu nennen.Am ersten Tag der Technologietage gibt es eine grosse Zahl von Fachvorträgen von SAP- und SAP-Partner-Mitarbeitenden rund um S/4HANA, Migration, Entwicklung und Security.Die Tickets für die DSAG-Technologietage kosten 490 Euro für Mitglieder und 650 Euro für Nichtmitglieder. Den Überblick über das sehr umfangreiche Programm gibt es hier und anmelden kann man sich hier . (hc)(Interessenbindung: Wir sind Medienpartner der DSAG Technologietage wie auch des DSAG Jahreskongresses).