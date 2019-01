Microsoft drängelt in Gesundheitsbranche

Stefano Pessina, WBA-CEO, und Microsoft-CEO Satya Nadella.

Nach den Detailhändlern die Drogerien: Microsoft gibt eine Partnerschaft mit der Drogeriekette Walgreens Boots Alliance (WBA) bekannt. In den nächsten sieben Jahren wollen die Firmen gemeinsam Methoden erforschen und entwickeln, um Gesundheitsdienstleistungen über digitale Geräte zu erbringen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der US-Lebensmittelhändler Kroger auf Azure-Technologien setzt und die neu entwickelte Lösung künftig mit Microsoft weiter vermarkten möchte. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen Microsoft und WBA haben sich die Unternehmen zu einer mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsinvestition verpflichtet. Ziel sei es, mit neuen Lösungen die Gesundheits- und Pflegekosten zu senken. Die Unternehmen überprüfen auch die Option, gemeinsame Innovationszentren in Schlüsselmärkten zu eröffnen. Ebenfalls Teil des Deals sei ein Pilotprojekt von WBA, im laufenden Jahr mehrere "Digital Health Corners" in ausgewähltenFilialen zu installieren. Diese dienen laut Mitteilung dem Verkauf ausgewählter Geräte für die Gesundheitsversorgung.Darüber hinaus wollen die Unternehmen daran arbeiten, ein Ökosystem der teilnehmenden Organisationen aufzubauen, um Verbraucher, Anbieter – darunter Walgreens und Boots-Apotheker – sowie Pharmahersteller und Kostenträger besser zu verbinden.Im Fokus liege eine Plattform, die auf Azure aufbaut und die WBA-Daten mit den Informationen der Dienstleister aus der Gesundheitsbranche verbindet. Die Integration weiterer Daten biete die Möglichkeit auf Basis von Data Science und KI neue Dienstleistungen zu entwickeln. Den Endkunden wolle man beispielsweise die Medikamenten-Einnahme vereinfachen, personalisierte Pflege oder digitale Hilfe bieten können, um die Zahl der Krankenhausbesuche zu verringern, schreibt Microsoft. Datenschutz, Security und Einwilligung der Endkunden seinen natürlich "Kern" des Ganzen und "grundlegende Design-Prinzipien", betonen die Redmonder. (kjo)