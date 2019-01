Google erhöht Preise für G Suite

Google erhöht zum ersten Mal, seit das Angebot vor rund 12 Jahren lanciert wurde, die Preise für seine Productivity-Suiten für professionelle Anwender und Unternehmen. Dies wurde in einem Blogpost angekündigt Betroffen sind die Versionen Basic und Business. Der Monatspreis steigt von 5 auf 6 Dollar für G Suite Basic und von 10 auf 12 Dollar für G Suite Business. Für die Basic-Version wird zudem der Mengenrabatt für ein Jahresabo gestrichen, dieses kostet in Zukunft 72 Dollar statt 50 Dollar. Die Preiserhöhung tritt am 2. April in Kraft.Der Preis für dieEnterprise-Version bleibt dagegen gleich.Google begründet den Schritt mit den vielen Neuerungen, darunter KI-Unterstützung, und den immer mehr Funktionen, welche die G Suite in den letzten Jahren erhalten hat.Trotzdem überrascht der Schritt einige Experten und Google-Partner, denn die G Suiten seien damit nun nicht mehr billiger als die am ehesten vergleichbaren Konkurrenzservices von Microsoft. Die Fragen der Partner will Google laut 'ZDNet' in einem globalen Konferenzgespräch am 5. Februar beantworten. (hjm)