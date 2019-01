AWS bringt Backup-Lösungen auf den Markt

Die Marktmacht von Amazon dürfte Partner, die eigene, AWS-basierte Backup-Lösungen bieten, Kunden kosten.

Partner ist "enttäuscht"

Der Cloud-Riese AWS hat eine Backup-Lösung für AWS-Apps und -Daten eingeführt. AWS Backup schützt gemäss Mitteilung Datenbanken und Dateisysteme von Amazon DynamoDB, Elastic Block Store (EBS), Elastic File System (Amazon EFS), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) und AWS Storage Gateway. Ausserdem sei die Unterstützung von weiteren Services geplant. AWS Backup eigne sich auch für hybride Umgebungen, da Kunden Anwendungsdaten, die On-Premise gespeichert sind, über einen Storage Gateway sichern könnten.Die Backups werden über eine zentrale Management-Konsole eingerichtet und verwaltet. Über die Konsole, so Amazon, können Anwender die von ihnen gesicherten AWS-Ressourcen konfigurieren und überwachen, die Sicherungsplanung automatisieren, Backup-Richtlinien festlegen und kürzlich erstellte Backups an einem Ort überwachen.EineReihe von Unternehmen macht mit Backup-Services für AWS Geld. Darunter etwa Acronis, Commvault oder Veeam. Ein Partner sagt zu 'The Register', dass der "Schritt von AWS enttäuschend" sei. Man sei jetzt zwar nicht vollkommen besorgt, aber die Marktstellung von AWS sei stark und das neue Angebot für die Endkunden bequem. Das Angebot sei reizvoll, weil ein Nutzer bei der Einrichtung anderer AWS-Dienste auch gleich AWS Backup wählen könne, so der Anbieter von Backup-Lösungen. So wird denn auch erwartet, dass AWS einen beträchtlichen Teil des Markts für Backups in der AWS Cloud erobern werde.Ein weiterer unabhängiger Anbieter sagte gemäss 'Register', dass man mit AWS-Backup keine Workloads von AWS nach Azure verschieben könne. Dies sei mit seinem Angebot und dem von anderen Drittanbietern möglich. Er warnt somit vor einem Vendor-Lock-In, insbesondere im Kontext von Multi-Cloud-Umgebungen. (kjo)