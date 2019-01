Bringt Google eine eigene Smartwatch auf den Markt?

In der Branche wird schon seit einiger Zeit spekuliert, ob Google den Nutzern seiner Handys auch eine eigene Smartwatch anbieten könnte. Nun heizt der Techkonzern die Spekulationen mit einem Zukauf an.Google holt sich für 40 Millionen Dollar die entsprechende Technologie beim Uhren-Spezialisten Fossil. Die Unternehmen liessen in einer gemeinsamen Mitteilung offen, um welche Technologie es sich genau handelt. Zugleich soll ein Teil der Entwicklungsabteilung von Fossil zu Google wechseln, die Firma werde aber mehr als 200Mitarbeiter in dem Bereich behalten.Fossil ist ein Schwergewicht im Geschäft mit Mode-Uhren. Von der Firma kommen Uhren unter Marken-Namen wie Marc Jacobs, Michael Kors, Diesel, Skagen, DKNY oder Emporio Armani. Dabei greifen die Fossil-Marken auf das bei Google entwickelte Smartwatch-System WearOS auf Android-Basis zurück.Während Android beim Smartphone-Absatz mit einem Marktanteil von mehr als 80 Prozent klar führt, sehen Experten bei Smartwatches nach wie vor die 2015 gestartete Apple Watch vorn. (sda/ts)