Digitalisierung und Ethik: Zwei Tickets zur Konferenz Shift 2019 zu verlosen

Am 28. Februar steigt im Zürcher X-Tra die "Shift 2019". Die ganztägige Konferenz unter dem Titel "Business ohne Grenzen. Vertrauen und Akzeptanz digitaler Geschäftsmodelle" beschäftigt sich mit dem Spannungsfeld zwischen disruptiven Technologien und Ethik.Markus Gross vom Disney Forschungszentrum in Zürich wird die Keynote beisteuern. Weitere Beiträge befassen sich mit neuen Interfaces (Voice, Gesichtserkennung) und Kundenakzeptanz, mit Datenstrategien von Unternehmen oder mit Designverantwortung. Die Übersicht über das Programm gibt es hier. AlsMedienpartner der Konferenz verlosen wir unter unseren Lesern zwei Tickets im Wert von je 650 Franken. Schreiben Sie uns eine Mail mit dem Betreff "Ich will an die Shift 2019" sowie Name und Adresse an [email protected] Beeilen Sie sich! Die Absender der ersten zwei Mails, die bei uns eintreffen, erhalten ein kostenloses Ticket. (hc)Für inside-it.ch hat Cornelia Diethelm, Gründerin des Veranstalters "Centre for Digital Responsibility", eine Einführung ins Thema geschrieben. Lesen Sie hier den Artikel Digitale Ethik – ein Top-Thema 2019.