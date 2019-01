Gartner: Einsatz von KI in Unternehmen nimmt (wieder) zu

CIOs setzen ihre Pläne um: Zwei Use Cases für KI sind fast schon Mainstream.

In den letzten zwölf Monaten ist die Implementationsrate von KI quasi explodiert, falls man Gartner glaubt. Vor einem Jahr meldeten die Auguren in ihrem "2018 CIO Agenda Survey" nämlich, erst vier Prozent der befragten CIOs hätten KI implementiert. Immerhin 46 Prozent von ihnen hätten Pläne in den Schubladen.Diese Pläne wurden im Laufschritt umgesetzt, wenn man sich den neuen "2019 CIO Survey" anschaut: In 37 Prozent der Unternehmen sei heute irgendeine Form von KI im Einsatz. Eine Steigerung von sagenhaften 270 Prozent sei zu bilanzieren, so Gartner, dieses Wachstum bezieht sich aber auf 2015, als zehn Prozent der Unternehmen KI implementiert hatten.Irgendwie gab es eine Baisseperiode für KI, womöglich war es das "Tal der Tränen" und jetzt steigt KI im Unternehmen empor wie der legendäre Phoenix aus der Asche. Womöglich auch ist die Definition von KI die Ursache der divergierenden Adoptionsratenoder wer wo von Gartner befragt wurde.Wie auch immer, KI gewinnt an Boden, das dürfte keinen interessierten Beobachter verblüffen. Dies liege daran, dass KI heute mehr könne als vor ein, zwei Jahren und eine gewisse Automatisierung Realität wird. "Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 52 Prozent der Telkos Chatbots einsetzen und 38 Prozent der Gesundheitsdienstleister auf computergestützte Diagnose angewiesen sind", bilanziert Gartner.Fraud Detection sei ein weiterer, recht populärer Anwendungsfall für KI.Der weitere Anstieg des KI-Einsatzes in Unternehmen werde nun aber vom Fachkräftemangel geprägt und gebremst. Dies sagten 3000 CIOs aus 89 Ländern und unterschiedlichen Branchen.Unter diesen Gesichtspunkten dürften die Tipps von Gartner an CIOs von Anfang 2018 für "late Adopter" auch heute gültig sein: Beginnen Sie mit einem kleinen, überschaubaren KI-Projekt, investieren Sie in die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeitenden und fördern Sie den internen Wissenstransfer über Data Science.Abgesehen davon schauen Sie zu, dass Sie verstehen, wie eine KI-Anwendung Entscheide trifft. Und dann warten wir gespannt, was Gartner 2020 erfragen wird. (mag)