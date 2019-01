Sunrise erhöht Lohnsumme um 1,5 Prozent

Per 1. April wird Sunrise seine Gesamtlohnsumme um 1,5 Prozent erhöhen, wie das Telekommunikationsunternehmen mitteilt. Die neu zur Verfügung stehenden Lohngelder werde man sowohl für individuelle ordentliche und leistungsabhängige Lohnerhöhungen als auch für eine "noch stärkere Förderung der Lohngerechtigkeit" verwenden, so Sunrise.Sunrise sei erfolgreich, so CEO Olaf Swantee. Das zeige sich beispielsweise in den guten Unternehmenszahlen im dritten Quartal 2018 und man wolle die Mitarbeitenden belohnen.Lautden letzten Prognosen von sowohl Credit Suisse als auch UBS werden Schweizer Unternehmen dieses Jahr die Löhne im Schnitt um etwa ein Prozent erhöhen, bei einer erwarteten Jahresteuerung von 0,7 Prozent.Mit 1,5 Prozent liegt Sunrise über diesen Lohnprognosen, und die Gewerkschaft Syndicom gibt sich zufrieden: "Die vereinbarten Lohnmassnahmen sind ein positives Signal für die gesamte Branche", lässt sich Giorgio Pardini, Leiter Sektor ICT bei Syndicom, von Sunrise zitieren. (hjm)