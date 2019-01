Alipay drängt via Luxemburger Fintech-Lizenz auf den Europamarkt

In der Schweiz hat sich Alipay zwar bereits seit 2016 mit dem Zahlungsabwickler SIX zusammengetan , um elektronisch bezahlen zu können. Allerdings wurden mit der Mobile-Payment-Lösung bisher nur Chinesen adressiert, nötig ist noch ein chinesisches Bankkonto plus ein chinesischer Pass. Das könnte sich nun ändern.Wie unter anderen die 'Handelszeitung' berichtet, kann der Konzern aus Hangzhou seinen Bezahldienst künftig auch europäischen Konsumenten anbieten.Denn vergangene Woche habe Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna während eines Besuchs in Hongkong die Vergabe einer Fintech-Lizenz bekannt gemacht: "Die Präsenz von Alipay ist eine willkommene Ergänzung des luxemburgischen Finanzökosystems und wird die Position als führende europäische Drehscheibe für Fintech und E-Commerce weiter stärken", sagte er laut dem Standortentwickler "Luxemburg for Finance".Mitder Fintech-Lizenz soll Alipay seine Bezahlfunktion aber nicht nur Verbrauchern anbieten, sondern auch seine Services für Händler ausweiten können. Was das für Auswirkungen hat, ist noch unklar. Noch Ende Jahr hatte die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich vor den neuen Playern auf den Markt für Finanzdienstleistungen gewarnt . Zumal Alipay laut dem Bericht bereits mehr als 700 Millionen aktive Nutzer verzeichnet und damit der weltweit grösste mobile Bezahldienst sei.In der Schweiz erlaubt eine Fintech-Lizenz seit Anfang Jahr , die gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen bis zu 100 Millionen Franken, ohne dass dafür eine Banklizenz benötigt wird.Dass Alipay künftig auch europäischen Konsumenten zur Verfügung steht, hat die im Januar 2018 in Kraft getretene zweite EU-Zahlungsdiensterichtlinie, die sogenannte PSD2, möglich gemacht. Sie erlaubt Unternehmen mit der E-Geld-Lizenz auf Bankkonten zuzugreifen und dort im Auftrag ihrer Kunden Überweisungen auszuführen.Partnerschaften mit einer Bank oder eines Kreditkartenanbieters sind damit nicht mehr nötig, wie das Wirtschaftsblatt weiter schreibt.Unklar sei hingegen noch, welche Finanzdienstleistungen Alibaba in Europa konkret anbieten wird. Jedenfalls werde die App in China längst nicht mehr nur zum Bezahlen genutzt. Hinter ihr stehe ein Ökosystem, über das sich unter anderem Kredite aufnehmen, Tische im Restaurant reservieren, Taxis bestellen oder öffentliche Verkehrsmittel buchen lassen. Nutzer würden zudem direkt mit Bewertungen, Vorschlägen und Informationen zu Angeboten in ihrer Nähe versorgt. (vri)