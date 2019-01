Nachfrage nach Entwicklern steigt weiter

Laut dem Swiss Job Index des Stellenvermittlers Michael Page ist die Zahl der in der Schweiz ausgeschriebenen Stellen insgesamt im Januar verglichen mit dem Dezember um 2,6 Prozent gesunken. Das ist aufgrund der saisonalen Schwankungen eigentlich normal.Aber die Zahl der offenen Jobs für Softwareentwickler stieg entgegen dem Trend im Vergleich zum Dezember um sechs Prozent. Und im Vergleich zum Januar 2018 stieg diese Zahl laut Michael Page sogar um26,6 Prozent, also um mehr als ein Viertel.Dies stimmt recht gut überein mit Erkenntnissen des Adecco Swiss Job Market Index, über die wir letzte Woche berichtet haben , auch wenn dieser Index ausgeschriebene Stellen im Bereich Informatik allgemein misst.Der Swiss Job Index von Michael Page versucht die Zahl der ausgeschriebenen Vakanzen auf Unternehmens-Webseiten in der Schweiz zu messen. (hjm)