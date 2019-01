Stotternde Legacy-Systeme bringen britische Justiz ins Stocken

Im britischen Unterhaus wird wohl viel, aber nicht nur, über den Brexit geredet. Auch ein gröberes IT-Problem, welches seit letzter Woche das Justizsystem ins Stocken brachte, zu reden . Anscheinend konnten sich landesweit viele Richter und die weitere Belegschaft von Kriminal- und Zivilgerichten sowie einiger weiterer Behörden nicht mehr in ihr IT-System einloggen. Das Problem hielt zumindest bis gestern teilweise an. Laut Aussage der Untersekretärin für Justiz, Lucy Frazer, hatten zum Zeitpunkt der gestrigen Debatte erst 90 Prozent der Belegschaft wieder funktionierende Computersysteme.Ins Rollen gebracht wurde die Debatte durch Yasmin Qureshi, die Schatten-Justizministerin der Opposition. Diese vermutete, dass die Budgetkürzungen für das britische Rechtssystem sowie eine überhastete Digitalisierungsinitiative die Ursache der Problemesei.Beides wurde von Frazer verneint. Das Problem sei durch eine technische Störung beim Betreiber der IT-Plattform, Atos, aufgetreten und habe daher nicht mit Budgetkürzungen zu tun. Man sei jedoch "sehr enttäuscht" dass die Lieferanten – namentlich wurde auch Microsoft genannt – es noch nicht geschafft hätten, die Probleme komplett zu beheben. Der Staatssekretär für Justiz werde sich deshalb persönlich mit dem CEO von Atos treffen. Und man werde natürlich "sorgfältig" die Verträge unter die Lupe nehmen, die auch Strafklauseln beinhalten.Und bezüglich einer überhasteten Digitalisierung betonte Frazer, dass das IT-System der Gerichte ja gerade auf einem Legacy-System basiere, und nicht auf einem modernen System. Das Legacy-System verursache Probleme und müsse erneuert werden. Man investiere daher viel in das Digitalisierungs-Programm, um sicherzustellen, dass die IT-Systeme der Gerichte auch in Zukunft gut laufen würden. (hjm)