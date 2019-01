Anfragen nach User-Daten steigen bei Github

Berhördenanfragen, Benutzerinformationen preiszugeben, hätten sich bei Github im vergangenen Jahr verdoppelt. Dies sei mit der wachsenden Grösse der Plattform nicht sehr überraschend. Allerdings verwundere, dass die Zahl der Maulkorberlasse noch schneller gestiegen sei, schreibt der Filehosting- und Kollaborationsdienstleister.Obwohl die Anzahl der Anfragen im Vergleich zu den Zehntausenden, die jedes Jahr bei Google, Apple und Facebook eingehen, verblasst, hat sich die Zahl im Jahresvergleich bei Github verdoppelt, wie die Microsoft-Tochter im aktuellen Transparency Report festhält. 2018 habe der Anbieter des Code-Repositories 112 Anträge auf Offenlegung von Benutzerinformationen erhalten, darunter 81 Vorladungen und 22 gerichtliche Anordnungen sowie sieben Durchsuchungsbefehle. Github hat etwa 31 Millionen aktive Entwicklerkonten.Im gleichen Zeitraum erhielt das Unternehmenrund 1800 Anfragen unter dem Urheberrechtsgesetz (DMCA), um Inhalte zu löschen.Github betont, dass eine Vorladung erforderlich sei, um das Unternehmen dazu zu bringen, Informationen wie Name, E-Mail-Adresse, Rechnungsinformationen oder eine mit einem Konto verknüpfte IP-Adresse offenzulegen. Für andere User-Informationen sei eine gerichtliche Anordnung oder ein Durchsuchungsbefehl erforderlich, Github nennt hier etwa Zugriffsprotokolle oder den Zugang zu privaten Repositories. Mit einem Durchsuchungsbefehl werden private Benutzeraccount-Inhalte wie Quellcode, Kollaborationsdatensätze und Dokumentation bereitgestellt.Es komme immer häufiger vor, dass eine Anfrage kombiniert mit einem Maukorberlass eingereicht werde, wie Github weiter schreibt. Dadurch sei es dem Unternehmen nicht möglich, betroffene User zu informieren. 2015 konnte der Nutzer in 42 Prozent der Fälle benachrichtigt werden, vergangenes Jahr nur noch in neun Prozent. (kjo)