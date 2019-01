Blockchain-Hub Trust Square ernennt Geschäftsleiter

Thomas Meister übernimmt die Gesamtleitung bei Trust Square.

Der Zürcher Blockchain-Hub Trust Square hat Thomas Meister zum General Manager ernannt. Seit Beginn des Jahres verantwortet er die Gesamtleitung des Zentrums, wie Trust Square heute mitteilt.Meister war zuletzt bei Media Markt tätig. Er leitete beim Retailer als Geschäftsführer die Filiale Sihlcity und war Mitglied des Verwaltungsrats von Mediamarkt Zürich. Davor verantwortete er als Projekt- und Standortleiter bei Migros die Umsetzung von strategischen Projekten und die Filialentwicklung, wie es in einer Mitteilung heisst.In der neu geschaffenen Position des Geschäftsführers sei Meister für die Gesamtleitung des Hubs sowie den weiteren Ausbau verantwortlich. Dies beinhalte neben der Entwicklungund Umsetzung einer nachhaltigen Standortstrategie auch die Bewertung von Trust-Square-Projekten ausserhalb der Schweiz, so Trust Square.Der Blockchain-Hub ist in der Zürcher Bahnhofstrasse angesiedelt und bietet eigenen Angaben zufolge mittlerweile Platz für über 350 Arbeitsplätze. Erst kürzlich habe man die Fläche auf 3500 Quadratmeter vergrössert und den Fokus auf die Bereiche Cyber- und Informationssicherheit erweitert.Die privat finanzierte Trust-Square-Initiative wird laut der Mitteilung von einem fünfköpfigen Gründerteam getragen. Sie arbeitet mit diversen Hochschulen in der Schweiz zusammen sowie mit dem Frankfurt School Blockchain Center und der Zürcher Standortförderung. (kjo)