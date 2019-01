UPC vergrössert Reich­weite über Fremdnetze

Seit heute haben rund 18'000 Haushalte in Sion und Nyon neu Zugang zum Home-Portfolio von UPC. Dafür nutze UPC das bestehende, lokale Glasfasernetz, wie das Unternehmen mitteilt.Aktuell versorge UPC knapp 80 Prozent der Schweizer Haushalte und wolle die Präsenz weiter ausbauen. Wie in Sion und Nyon werde mandazu auf bereits vorhandene Netzinfrastrukturen setzen. Bislang habe man so rund 200'000 Haushalte ausserhalb des eigenen UPC-Netzes angeschlossen.Gleichzeitig aber treibe der Kabelnetzbetreiber auch den Ausbau des eigenen Glasfasernetzes verstärkt voran, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. (kjo)