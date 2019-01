Bund soll sich an eOperations beteiligen können

Der Bund soll sich an der der E-Government-Organisation eOperations Schweiz beteiligen können, will der Bundesrat. Er hat deshalb das Finanzdepartement (EFD) beauftragt, die nötigen Rechtsgrundlagen zu erarbeiten.eOperations Schweiz war letzten Sommer von der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK) gegründet worden , mit Zustimmung von Bund und Kantonen. Die Organisation konsolidiere Anforderungen von Bund, Kantonen und Gemeinden für gemeinsam genutzte E-Gov-Anwendungen, führe Projekte und Beschaffungen für die öffentliche Hand durch und stelle den Betrieb bei geeigneten Partnern sicher, schreibt der Bundesrat.Damit sich der Bund an eOperations und künftig auch anderen E-Government-Organisationen beteiligen könne, sei eine gesetzliche Grundlage erforderlich, so der Bundesrat. Das EFD soll nun die rechtlichen Grundlagen erarbeitenund bis Ende August 2019 eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage vorlegen.Die Rechtsgrundlagen sollen sowohl die Beteiligung des Bundes an E-Government-Organisationen regeln als auch die Übertragung von Aufgaben im Bereich der administrativen Hilfstätigkeiten auf solche Organisationen. Im gleichen Zug soll eine rechtliche Grundlage für den Abschluss von Vereinbarungen zwischen dem Bund und anderen öffentlichen Gemeinwesen im Bereich E-Gov erarbeitet werden.eOperations Schweiz ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern. Ihre Geschäftstätigkeit ist kostendeckend, aber nicht gewinnorientiert. Kunden – und gleichzeitig Aktionäre – von eOperations können der Bund, die Kantone und die Gemeinden sein, jedoch keine privaten Unternehmen. Ende 2018 waren neben der SIK 22 Kantone, zwölf Städte und zwei Organisationen im Besitz von Gemeinwesen beteiligt. (kjo)