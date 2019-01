Bundesrat geneh­migt "Zielbild" für digitale Transformation

Innovation als Kernziel

Serviceinnovation

Prozesse

Management- und Organisationsinnovation

IT-Innovation

An seiner heutigen Sitzung hat der Bundesrat ein Zielbild für die digitale Transformation in der Bundesverwaltung gutgeheissen. Dieses diene als Leitlinie beim Aufbau der digitalen Infrastrukturen und bei der digitalen Transformation in der Bundesverwaltung, so eine Mitteilung des Bundesrats.Im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung seien innerhalb und ausserhalb der Bundesverwaltung vielfältige Erwartungshaltungen entstanden. Deshalb hatte der Bundesrat im Herbst 2018 die Erarbeitung eines übergeordneten Zielbildes veranlasst. Das Eidgenössische Finanzdepartement wurde beauftragt, dieses in Zusammenarbeit mit allen Departementen und der Bundeskanzlei zu formulieren.Das jetzt genehmigte Zielbild setzt sich aus vier Kernzielen und mehreren Grundsätzen zusammen, die bei allen Zielen zu befolgen seien.durch digitale Transformation, ist eines der Kernziele. Verwaltungs- und Behördendienstleistungen sollen so gestaltet werden,dass Service-Bedürfnisse möglichst schnell, aus einer Hand entschieden und gelöst werden können. Der Service solle rund um die Uhr zur Verfügung stehen und einfach zu bedienen sein, heisst es im Zielbild.sollen vereinfacht werden und medienbruchfrei gestaltet sein. Einzelne im Papierprozess noch nötige Schritte fallen ganz weg und wenn möglich, werde die Qualitätskontrolle automatisiert.Als weiteres Kernziel wirdgenannt. Hierarchische und in Silos angeordnete Ordnungsstrukturen seien anzupassen mit dem Ziel, eine höhere Effektivität und Agilität zu schaffen. Dies setze eine moderne Personalentwicklung und -führung voraus, heisst es weiter.müsse benutzerfreundliche, barrierefreie, ressourcenoptimierte, mehrfach verwendbare und skalierbare digitale Leistungen zur Verfügung stellen.Bei allen vier Kernzielen seien verschiedene Grundsätze zu beachten: Kundenzentriertheit, Kostentransparenz und Anreizsysteme, sprich, die Rahmenbedingungen seien so zu verbessern, dass Anreize für die Verwaltungseinheiten und die einzelnen Mitarbeitenden geschaffen werden. Als weiterer Grundsatz wird Veränderungsmanagement genannt. Es bedürfe einer Anpassung der Kultur, so dass sich die Teams an Entwicklungen anpassen können. Entsprechende Aus- und Weiterbildungs- sowie Sensibilisierungsangebote seien bereitzustellen, heisst es weiter. (kjo)