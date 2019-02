Wisekey ruft in Genf Blockchain-Zentrum ins Leben

Wisekey hat zusammen mit dem Blockchain Research Institut (BRI) in Genf ein Blockchain Center eröffnet. Hier wolle man Startups und Forschung im Bereich der Technologie unterstützen, schreibt das Security-Unternehmen in einer Mitteilung.Wisekey betreibt bereitsBlockchain-Zentren in Indien, Mauritius und Ruanda. Jedes soll auf bestimmte Bereiche innerhalb des Blockchains-Universums spezialisiert und mit dem neuen Genfer Ableger vernetzt sein, so das Unternehmen. Ein weiteres Zentrum ist in Argentinien geplant. (ts)