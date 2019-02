Raiffeisen übernimmt Joint Venture Arizon doch komplett

Raiffeisen Schweiz erwirbt die 49-Prozent-Beteiligung von Avaloq am Joint-Venture Arizon. Im ersten Semester 2019 werde das Gemeinschaftsunternehmen vollständig integriert, schreibt die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz in einer Mitteilung.Dafür würden Rückstellungen von 69 Millionen Franken gebildet. Diese seien ein Teil der bereits bekannt gegebenen Sondereffekte von 300 Millionen Franken im Jahresresultat 2018 der Raiffeisen-Gruppe.Für die Avaloq Banking Suite, das Kernbankensystem, wird Raiffeisen weiterhin Lizenzgebühren an Avaloq bezahlen.Unter der Führung von Pierin Vincenz und Patrik Gisel hiess es noch, Raiffeisen wolle seine Anteile an Avaloq verkaufen . Die bisherige Zusammenarbeit werde in ein reines Kunden-Lieferanten-Verhältnis übergeführt, hiess es damals. Zudem verkaufe Raiffeisen ihre 10-Prozent-Beteiligung an der Avaloq Gruppe.Im Januar wurden dann aber Gerüchte laut, dass man noch über die Zukunft von Arizonverhandle. Nun folgt die Nachricht von der Übernahme, kurz nachdem die letzten der 253 Banken aus dem Raiffeisenverbund auf das von Arizon entwickelte Kernbankensystem migriert sind. Wieso die Kehrtwende?"Im Rahmen einer strategischen Neueinschätzung und der Umsetzung des Programms zur Umstellung des Kernbankensystems haben wir entschieden, dass wir die Servicedienstleistungen und Weiterentwicklung unserer Kernbankenplattform künftig direkt bestimmen wollen", erklärt Raiffeisens Pressesprecher Christoph Grob auf unsere Anfrage. Dies wäre im ursprünglich angedachten Modell nicht möglich gewesen."Raiffeisen wird die Weiterentwicklung der Kernbankenplattform künftig direkt bestimmen", so Grob. Änderungen an der Parametrisierung werde Raiffeisen vornehmen, Änderungen am Kernbankensystem könnten nur durch Avaloq vorgenommen werden, wie dies bei anderen Avaloq-Banken ebenfalls der Fall ist."Nach Abschluss der Migration war es aus strategischen Überlegungen unser Wunsch, dass Raiffeisen Schweiz entgegen der ursprünglichen Planung den Betrieb und die Weiterentwicklung der Bankenplattform künftig selbst vorantreiben kann", sagte Rolf Olmesdahl, COO und Mitglied der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz. (ts/sda)