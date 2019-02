Microsoft und Accenture gründen riesiges Service-Joint-Venture

Microsoft gründet mit Accenture ein Gemeinschafts-Unternehmen. Unter dem Dach Accenture Microsoft Business Group sollen Dienstleistungen auf der Basis von Azure entwickelt und vertrieben werden. Das Joint-Venture soll rund 45'000 Fachleute einbeziehen, schreibt Accenture in einer Mitteilung.In der Accenture Microsoft Business Group will man Branchenlösungen entwickeln, um Kunden Dienstleistungen in den Bereichen UX, Analytics und KI, Cloud, Security oder IoT anbieten zu können. Zudem soll Microsoft Dynamics 365 gestärkt und die Migration von Kunden auf Microsoft-Produkte wie Azure oder Microsoft 365 gefördert werden."Die Accenture Microsoft Business Group ist ein grosser Schritt nach vorne in unserer jahrzehntelangen Beziehung zu Microsoft. Es vereint die umfassende Branchenerfahrungund Transformationsfähigkeiten von Accenture mit den leistungsstarken digitalen Technologien von Microsoft und der Spezialisierung von Avanade auf das Microsoft-Ökosystem", lässt sich Paul Daugherty, Chief Technology & Innovation Officer von Accenture, in der Mitteilung zitieren.Das neue Unternehmen wird in Zusammenarbeit mit dem bereits seit 2000 bestehenden Microsoft-Accenture-Joint-Venture Avanade gegründet. Geführt wird die Business Group von Emma McGuigan, die seit 20 Jahren bei Accenture arbeitet und derzeit Senior Managing Director ist.Die neue Organisation stelle die grösste Partnerinvestition dar, um die Microsoft-Technologie zu fördern, schreibt Accenture. Über den konkreten Umfang der Investitionen schweigen sich die beiden Unternehmen aber aus. (ts)