Hausmitteilung: Unser Crash von gestern Abend

Diese Woche steht unsere Website technisch gesehen unter keinem guten Stern. Schon am Dienstag hatten wir Probleme , und gestern Abend war unsere Site von etwa 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr wieder nur sehr schlecht oder gar nicht mehr erreichbar. Wir entschuldigen uns dafür.Der Grund war diesmal ein klassischer "Human Error". Ein Tippfehler bei der Vorbereitung eines Software-Updates durch unseren Systembetreuer hatte äusserst unerwartete und schwerwiegende Folgen und zerstörte letztendlich unser in einemvirtuellen Rechenzentrum bei Cyberlink laufendes System. Die redundante Ausführung in einem zweiten Cyberlink-RZ nützte in diesem Falle nichts, da der Fehler auch dorthin repliziert worden war.Zum Glück konnte die betroffene virtuelle Maschine dann von Cyberlink aus einem noch sehr frischen Backup ohne Datenverlust wiederhergestellt werden. Wir danken an dieser Stelle herzlich dem Support-Team von Cyberlink, das unserem etwas mehr als nur leicht in Panik geratenen Systembetreuer schnell und kompetent helfen konnte! (Die Redaktion)