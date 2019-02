Swiss ICT Symposium – Call for Speakers (Reminder)

Impression vom SwissICT Symposium 2018.

(Interessenbindung: Wir sind Medienpartner des SwissICT Symposiums.)

Das SwissICT-Symposium wagt sich für die nächste Ausgabe am 25. Oktober 2019 an ein heisses Thema: Reality Check. Welche Trends sind tatsächlich relevant und welche werden – unter Verbrennung von viel Geld – bald wieder verschwinden?"Herausragende und inspirierende" Speaker und Speakerinnen, die zum Thema "Reality Check" auftreten wollen, können sich beim organisierenden Verband SwissICT bewerben . Auch für den zweiten Stream, "Future Trends" werden Redner gesucht,die in die Kristallkugel blicken und der Frage nachgehen, welche Trends 2020 ganz gross werden. Dabei interessiert auch, wie sich Firmen organisieren müssen, um für die nächsten strategischen Trends bereit zu sein.Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. Februar. Es werden sowohl deutsch- wie auch englischsprachige Eingaben berücksichtigt. Als Speaker nehmen Sie kostenlos am gesamten Programm des Symposiums inklusive dem traditionellen Gala-Dinner am Vorabend teil. (kjo)