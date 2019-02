Dell: Nur zwei Prozent der Schweizer Firmen sind digitale Leader

Investitionen gegen die Desillusionierung

Schwellenländer trauen sich was zu

Dell Technologies stellt der Schweiz schlechte Noten in Sachen digitaler Transformation aus. Nur gerade zwei Prozent der hiesigen Unternehmen erhalten vom Tech-Riesen die höchste Auszeichnung "Digitale Leader", die also das Digitale bereits in der DNA haben sollen. Dies geht aus dem neusten Digital Transformation Index hervor. In dessen Rahmen hat Dell 4600 Entscheider aus 42 Ländern zur Reife ihrer Firmen befragt. – Es handelt sich also um eine Selbsteinschätzung der Manager.Auch global sieht es nicht viel besser aus: Hier kommen ebenfalls lediglich fünf Prozent der Firmen auf den höchsten Wert für ihren Digitalisierungsgrad. Das sei eine Stagnation des bestbewerteten Anteils, seit 2016 der Index das erste Mal erhoben wurde, schreibt Dell in einer Mitteilung.72 Prozent der Befragten finden sich nach wie vor in den schlechtesten drei von fünf Kategorien: Vom Nachzügler (die "Laggards") über den Mitläufer (die "Follower") bis zu jenen, die sich "herantasten" (die "Evaluators").In der Schweiz sehen sich ganze 80 Prozent der befragten Manager in diesen Kategorien und nur gerade 18 Prozent geben sich selbst den zweitbesten Rang "Digital Adopters".Die Entscheider befänden sich weltweit in einer Art "Desillusionierung", konstatiert Dell. Auch in den Antworten zu den detaillierten Fragen spiegelt sich dies wieder: Die Hälfte der Unternehmen weltweit glaubt, in den nächsten Jahren Schwierigkeiten zu haben, die Kundenanforderungen zu erfüllen. Fast jeder Dritte fürchtet, dass sein Unternehmen den digitalen Anschluss verpassen könnte.Die Gründe für diese schlechte Einschätzung? Über 90 Prozent der Befragten sehen sich von beständigen Hindernissen eingeschränkt. Auf Platz eins finden sich Datenschutz und Cyber-Security, gefolgt von mangelnden Budgets und Ressourcen, fehlender interner Expertise, regulatorischen und gesetzlichen Veränderungen und schliesslich mangelnder digitaler Kultur in der Firma.Dennoch oder gerade deswegen ist man bestrebt zu investieren. So wollen in den nächsten drei Jahren nach eigenen Angaben 63 Prozent der Schweizer Firmen für Cyber-Security Geld in die Hand nehmen, 41 Prozent für Multi-Cloud-Lösungen und ebensoviele für die IoT-Technologie. Zudem nannten 40 Prozent KI als Investitionsbereich. Die Rangfolge ist global dieselbe, die Prozentzahlen weichen allerdings leicht ab – besonders Cyber-Security scheint in der Schweiz wichtiger genommen zu werden.Aus den drei Digitalisierungsführern unter den Nationen ergibt sich übrigens ein bekanntes Akronym: BIT. Es sind nämlich die Schwellenländer Brasilien, Indien und Thailand, deren Führungskräfte sich in der Dell-Umfrage am weitesten vorne sehen. Über die Hälfte der Befragten aus diesen Ländern gab an, dass man eher selbst disruptiv sei, als disruptiert zu werden. Abgeschlagen sind hingegen Frankreich, Dänemark und Japan auf den letzten drei Rängen.Branchenmässig sehen sich wenig erstaunlich die Manager in den Bereichen Telekommunikation, Technologie und Finanzservices an der Digitalisierungsfront am besten aufgestellt. (ts)