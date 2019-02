Temenos: Viel Erfolg und ein neuer Chef

Von oben nach unten: Max Chuard, Jean-Michel Hilsenkopf und Alexa Guenon.

CEO Arnott will sich seinem Baby widmen und Max Chuard übernimmt. Und Temenos freut sich über ein "herausragendes" Geschäftsjahr.

Wieder viele Neukunden

Das Geschäftsjahr 2018 in Zahlen.

Am 1. März übernimmt beim Genfer Bankensoftware-Hersteller Temenos der bisherige COO und Financhef Max Chuard das Ruder als CEO. Chuards Vorgänger David Arnott trete nach 18 Jahren bei Temenos von seinem Posten zurück, um sich seiner neuen Familie und seinem Baby widmen zu können, sagt Temenos.Chuard ist auch schon seit 17 Jahren für Temenos tätig. 2012 wurde er zum CFO und 2015 zusätzlich zum COO ernannt. Chuards Nachfolger als COO wird Jean-Michel Hilsenkopf, einer der Mitgründervon Temenos. Der neue CFO heisst Panagiotis Spiliopoulos, zuletzt Research-Leiter bei der Bank Vontobel.Temenos erweitert die Geschäftsleitung zudem durch die Ernennung von Alexa Guenoun. Sie ist seit zwölf Jahren in verschiedenen Rollen für Temenos tätig und unter anderem für die französischsprachigen Gebiete zuständig.Chuard scheint die Leitung eines ziemlich erfolgreichen Schweizer Unternehmens übernehmen zu können. Er werde daher die bisherige Strategie beibehalten, sagt er.Laut Temenos sind im Geschäftsjahr 2018 28 neue Kunden hinzugekommen. Insgesamt sind es nun 76. Unterden neuen Kunden befinde sich PayPal sowie eine Tier-1-Bank aus den USA. 53 Prozent des Umsatzes stammten 2018 von Tier-1- und Tier-2-Bankenkunden.Das Marktwachstum wird laut Temenos gegenwärtig vom Digitalisierungsdruck, dem Trend zum Open Banking sowie neuen Vorschriften getrieben. Ausserdem spiele das SaaS-Geschäft eine immer grössere Rolle. Der totale Vertragswert sei in diesem Bereich 2018 um das Sechsfache gestiegen.Der Gesamtumsatz von Temenos stieg 2018 um 15 Prozent auf 846,7 Millionen Dollar. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern betrug 266,3 Millionen Dollar, 19 Prozent mehr als 2017. (hjm)