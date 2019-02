Nun kriegt Google Docs plötzlich eine API

Machine Learning hatte Google Docs schon, nun erhält es eine API. Dies meldet der Konzern. Dies 12 Jahre nach dem Launch des damals revolutionären Textverarbeitungs- und Kollaborationsprogramms.Die drei Use Cases, welche dem Entwickler einen Motivationsschub zur API-Nutzung verleihen sollen, drehen sich um Automatisierung und Anbindung von Datenbanken. So kann man beispielsweise Serienbriefe oder Monats-Rechnungen generieren. Ein weiterer wäre, Informationen aus einer oder mehreren Datenquellen in einem Dokument zusammenführen sowie der Export von Inhalten. So liessesich Google Docs mit der API auch für das Content Management nutzen: Also Google Docs gemeinsam erarbeiten und beispielsweise einen internen Blog mit dem normalen Tool bewirtschaften.Und schliesslich soll die Möglichkeit zum Workflow-Management auf Basis von eigenen Templates dem Developer Lust auf die API-Nutzung machen.Google stellt als niederschwelligen Einstieg Beispiel-Code und Client-Libraries für viele Sprachen bereit, von Go über Java bis PHP und Ruby.Nutzen kann man die API mit einem Google-Account. Von anfallenden Kosten steht nichts. (mag)