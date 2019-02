Firmen sollten gut passende Prozesse behalten

Marco Lenck, Vorstandsvorsitzender der DSAG.

DSAG-Chef Marco Lenck erklärt im Gespräch, was Unternehmen bei der Migration zu S4/HANA beachten müssen.

Laut der jüngsten Investitionsumfrage der DSAG wollen drei Prozent der Schweizer Mitglieder in diesem Jahr auf S/4 HANA migrieren. Wann und in welcher Abfolge empfiehlt sich dieser Umstieg?

Marco Lenck:

Bei der Brownfield-Implementierung werden die bisherigen

Prozesse zum grossen Teil übernommen. Entspricht das der früheren technischen Migration, bei der die Abläufe erst im zweiten Schritt angepasst werden?

Lenck:

Was können Unternehmen bei einer Migration aus der alten Welt übernehmen, und welche Teile setzen sie besser neu auf?

Ändern sich viele Abläufe nicht sowieso durch die Digitalisierung?

Was ist bei der Migration der Datenbanken zu beachten? Viele Unternehmen haben Oracle-Know-how, kennen sich aber mit In-Memory-Datenbanken nicht aus.

Sind denn genug externe Consulter für SAP HANA verfügbar?

Zur Digitalisierung äussern sich die DSAG-Mitglieder skeptischer

als noch vor einem Jahr. Worauf führen Sie das zurück?

Wo liegen die Besonderheiten für Schweizer Kunden?

Wie lassen sich Themen wie das Internet der Dinge oder künstliche Intelligenz idealerweise in eine IT-Architektur integrieren?

SAP nennt so etwas eine bimodale Architektur. Wo liegen dabei die Chancen und Risiken?

Kann ein Unternehmen auch mit der Business Suite in die Digitalisierung starten?

Nun muss ja auch die Business Suite früher oder später auf S/4HANA migrieren.

Was passiert, wenn ein Unternehmen mit der Migration in Zeitdruck gerät, weil beispielsweise nicht genügend Consultants rechtzeitig verfügbar sind?

Die Migration auf S/4HANA ist ein zentrales Thema der SAP-Anwendervereinigung DSAG. Vorstandsvorsitzender Marco Lenck erklärt im Interview, wie Unternehmen beim Wechsel in die neue Welt Innovationen und bewährte Abläufe verbinden können.In On-Premise-Systemen gibt es zwei Wege: bei der Brownfield-Migration nimmt man die bisherigen Prozesse und migriert sie ins neue System. Das funktioniert nur in einem Stück, also in einem Big-Bang-Ansatz. Bei der Greenfield-Migration hingegen baut man die Geschäftsabläufe komplett neu auf und migriert Stück für Stück dort hinein. In Unternehmen kommen beide Wege zum Einsatz.Im Prinzip schon. Aber auch der Brownfield-Ansatz ist heute mehr als eine rein technische Migration. Es werden auch dabei Systemteile angepasst, und manche Applikationen aus der alten Welt stehen heute so gar nicht mehr zur Verfügung. Dafür müssen sich die Unternehmen auf jeden Fall neue Lösungen überlegen.Genau das ist der Punkt bei jeder Migration. Ist ein Unternehmen mit seinen bisherigen Prozessen absolut zufrieden, gibt es keinen Grund, in einem Greenfield-Ansatz alles neu aufzusetzen. Allerdings haben die meisten Unternehmen in den vergangenen Jahren in ihren ERP-Systemen Baustellen geschaffen, die sie gerne loswerden wollen. Je mehr sie davon haben, desto eher empfiehlt sich ein Neuaufbau. Dann lösen sich auch die Probleme aufgrund mancher eventuell schlecht getroffener Entscheidungen aus der Vergangenheit. Eine weitere Indikation für einen Greenfield-Ansatz liegt dann vor, wenn ein Unternehmen mit mehreren ERP-Systemen arbeitet und diese zusammenführen will. So etwas muss Stück für Stück passieren.Ja, und das gilt vor allem dann, wenn es nicht allein um eine höhere Effizienz geht, sondern um datenbasierte neue Geschäftsmodelle, die beispielsweise Maschinen nach deren Output an produzierten Werkstücken bepreisen. So etwas lässt sich mit den alten Prozessen nicht abbilden, und daher muss zumindest dieser Teil neu aufgesetzt werden.Das Know-how für In-Memory-Datenbanken müssen sich Unternehmen auf jeden Fall erarbeiten. Die gute Nachricht dabei: SAP HANA erfordert weniger Kenntnisse und auch weniger Administrationswerkzeuge als eine Oracle-Datenbank. Es ändern sich allerdings die Prozesse im Backup und bei der Performance-Optimierung. Darüber hinaus werden Geschäftsprozesse anders aufgebaut, um von der In-Memory-Datenhaltung zu profitieren.Hat sich ein Unternehmen bisher ausschliesslich auf externe Dienstleister verlassen, muss es prüfen, ob diese über Kenntnisse in der In-Memory-Technologie verfügen. Experten sind stets ein Bottleneck. Allerdings stellt SAP digitale Services bereit, mit denen sich ein Wechsel der Datenbank und der dazugehörigen Abläufe zumindest teilweise automatisieren lässt.Hier habe ich zwei Interpretationen, die wohl beide zutreffen. Sehr viele Unternehmen haben sich inzwischen mit der Digitalisierung beschäftigt und sehen nun, was sie alles machen müssen, um an ihr Ziel zu gelangen. Es geht ja nicht nur um eine höhere Effizienz, sondern beispielsweise auch um neue Wege, Kunden anzusprechen und zu binden. Manch ein Manager erkennt nun, dass er doch nicht so weit ist, wie er gedacht hat.Die zweite Interpretation hat mit der Geschwindigkeit zu tun. Die Unternehmen bewegen sich schnell in der Digitalisierung, aber das Umfeld wandelt sich noch schneller. Der Abstand zu den Mitbewerbern nimmt dann möglicherweise zu.In der Schweiz sind viele kleine und mittlere Unternehmen aktiv, die sehr kurze Entscheidungswege haben. Sie wollen schnell vorangehen, aber sie fordern dabei Sicherheit. In der Adaption neuer Kundenprozesse sind sie schnell: 17 Prozent der Schweizer Mitglieder investieren in S/4HANA, im DACH-Raum sind es 12 Prozent und in Österreich sind es 11 Prozent. Agil sind die Schweizer auch im Reisekostenmanagement: 11 Prozent tätigen mittlere und hohe Investitionen in Concur, in DACH sind es 7 Prozent mittlere und hohe Investitionen. In Österreich sind es 7 Prozent Investitionen in einem eher geringfügigen Volumen.Diese Koppelung funktioniert am besten in einem hybriden Modell. Technologien wie IoT und Blockchain lassen sich nur schwer unternehmensintern aufbauen und betreiben. Stattdessen empfehlen sich Plattformen wie etwa SAP Leonardo, die diese Komponenten aus der Cloud zur Verfügung stellen.Den Terminus bimodale IT mag ich nicht, denn er suggeriert, dass es dabei einen guten und einen weniger guten Teil gibt. Ich argumentiere lieber, dass Unternehmen nur diejenigen Prozesse im hauseigenen Rechenzentrum betreiben sollten, mit denen sie sich von Mitbewerbern abheben. Alles andere können sie in einem Multi-Tenant-Ansatz aus der Cloud beziehen, und zwar so, wie es ihnen der Anbieter zur Verfügung stellt. Dabei sehe ich zwei Herausforderungen: die Unternehmen sollten beim Verknüpfen eines On-Premise-Systems mit der Cloud darauf achten, wie sie passende Interfaces implementieren, zum anderen müssen sie ein verteiltes Management ihrer Stammdaten sicherstellen.Selbstverständlich funktioniert so etwas. Man kann den heutigen Core der Business Suite mit Innovationssystemen in der Cloud verknüpfen. Nutzt man als Gegenstück die Business Suite, dann ergeben sich aber Grenzen, wenn es darum geht, einer Applikation Daten zur Verfügung zu stellen. Realtime ist das mit der klassischen Datenbank-Technologie nur schwer möglich, auch weil die Datenmodelle dafür nicht passen.Deshalb sollten sich Unternehmen, die ihre Digitalisierung mit der Business Suite starten, dessen bewusst sein, dass sie irgendwann ihre IT-Architektur komplett verändern müssen. Die Frage lautet, ob sie heute die Innovationsprozesse in der bisherigen Architektur entwerfen, um sie wenige Jahre später in die neue Welt zu migrieren. Eventuell fällt dabei in fünf Jahren ein höherer Aufwand an, als er bei der heutigen Migration auf S/4HANA entstünde.SAP garantiert die Wartung der Business Suite bis 2025. Daraus kann man aber nicht schliessen, dass die Wartung danach ausläuft. Schliesslich haben wir noch nie erlebt, dass die SAP seine Kunden im Regen stehen lässt. In der DSAG werden wir beizeiten Diskussionen führen, wie wir nach 2025 mit der Wartung umgehen. Das Thema hat mehr Facetten, als zunächst sichtbar sind. Selbst wenn ein Unternehmen heute in einem Brownfield-Ansatz auf S/4HANA migriert, sind damit noch längst nicht alle Systemkomponenten auf die neue Architektur umgestellt. So sind die Module für Human Resources und Warehouse Management heute noch im Scope von S/4 HANA, sie fallen aber 2025 offiziell aus der Wartung. Ich gehe nicht davon aus, dass alle Unternehmen bis dahin ihr Warehouse Management umgestellt haben. (Jürgen Frisch)